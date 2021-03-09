Экономист рассказал о перспективах курса рубля

Директор Института нового общества, экономист Василий Колташов рассказал о перспективах курса рубля.

«Вероятность того, что евро и доллар будут дешеветь к рублю, а рубль будет укрепляться, отрицать никак нельзя. Но может так получиться из-за решений, которые могут быть приняты в ЕС, что евро будет слабеть быстрее доллара», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, в целом перспектива такая, что доллар и евро будут двигаться вниз.

Как отметил Колташов, на укрепление российской валюты влияют разные факторы.

«На доллар, прежде всего, оказывает влияние сам доллар, то есть беспрецедентная крупномасштабная эмиссия, которая была произведена в США в последние 12 лет и особенно в 2020 году», — пояснил он.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о перспективах курса рубля.