Экономист рассказал о перспективах курса рубля

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Директор Института нового общества, экономист Василий Колташов рассказал о перспективах курса рубля.
Экономист рассказал о перспективах курса рубля
  • РИА Новости

«Вероятность того, что евро и доллар будут дешеветь к рублю, а рубль будет укрепляться, отрицать никак нельзя. Но может так получиться из-за решений, которые могут быть приняты в ЕС, что евро будет слабеть быстрее доллара», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, в целом перспектива такая, что доллар и евро будут двигаться вниз.

Как отметил Колташов, на укрепление российской валюты влияют разные факторы.

«На доллар, прежде всего, оказывает влияние сам доллар, то есть беспрецедентная крупномасштабная эмиссия, которая была произведена в США в последние 12 лет и особенно в 2020 году», — пояснил он.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о перспективах курса рубля.

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