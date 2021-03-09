Путин подписал закон о ратификации налогового протокола с Мальтой

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Путин подписал закон о ратификации налогового протокола с Мальтой
  • РИА Новости

«Ратифицировать протокол о внесении изменений в Конвенцию между правительством Российской Федерации и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы», — говорится в тексте документа.

Ранее сообщалось, что Госдума также ратифицировала протокол о внесении изменений в данное соглашение.

Россия и Мальта подписали соответствующий документ в начале октября 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить