Путин подписал закон о ратификации налогового протокола с Мальтой
- РИА Новости
«Ратифицировать протокол о внесении изменений в Конвенцию между правительством Российской Федерации и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы», — говорится в тексте документа.
Ранее сообщалось, что Госдума также ратифицировала протокол о внесении изменений в данное соглашение.
Россия и Мальта подписали соответствующий документ в начале октября 2020 года.