Путин подписал закон о ратификации налогового протокола с Мальтой

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Ратифицировать протокол о внесении изменений в Конвенцию между правительством Российской Федерации и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы», — говорится в тексте документа.

Ранее сообщалось, что Госдума также ратифицировала протокол о внесении изменений в данное соглашение.

Россия и Мальта подписали соответствующий документ в начале октября 2020 года.