Аналитик прокомментировал динамику курса рубля

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Аналитик ГК «Финам» Андрей Маслов прокомментировал динамику курса рубля.
Аналитик прокомментировал динамику курса рубля
  • Reuters

«Поддержку российской валюте оказала встреча министерского комитета ОПЕК+, в ходе которой было принято решение о сохранении квот на добычу в апреле для всех стран-участниц, кроме России и Казахстана, которым было разрешено увеличить добычу на 130 и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в настоящее время санкции, введённые со стороны США и Евросоюза, не возымели эффекта на рубль и рыночные настроения в целом, но возможные новые санкции со стороны Вашингтона могут привести к повышению компонента политической неопределённости.

Маслов также отметил, что благодаря растущей цене на нефть Минфин увеличит покупку валюты в рамках бюджетного правила.

Как добавил эксперт, прогнозируется, что в течение ближайшего месяца курс рубля будет колебаться в диапазоне 73,0—76 за доллар и 88,5—91 за евро.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о перспективах курса рубля.

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