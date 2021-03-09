Аналитик прокомментировал динамику курса рубля

Аналитик ГК «Финам» Андрей Маслов прокомментировал динамику курса рубля.

«Поддержку российской валюте оказала встреча министерского комитета ОПЕК+, в ходе которой было принято решение о сохранении квот на добычу в апреле для всех стран-участниц, кроме России и Казахстана, которым было разрешено увеличить добычу на 130 и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в настоящее время санкции, введённые со стороны США и Евросоюза, не возымели эффекта на рубль и рыночные настроения в целом, но возможные новые санкции со стороны Вашингтона могут привести к повышению компонента политической неопределённости.

Маслов также отметил, что благодаря растущей цене на нефть Минфин увеличит покупку валюты в рамках бюджетного правила.

Как добавил эксперт, прогнозируется, что в течение ближайшего месяца курс рубля будет колебаться в диапазоне 73,0—76 за доллар и 88,5—91 за евро.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о перспективах курса рубля.