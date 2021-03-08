Эксперт дал прогноз по курсу рубля

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Основатель инвестиционного клуба Frendex Руслан Пичугин дал прогноз по курсу рубля.
Эксперт дал прогноз по курсу рубля
  • Reuters

В беседе с «Российской газетой» он выразил мнение, что с начала недели отечественная валюта начнёт отыгрывать рост цен на нефть.

«Думаю, при сохранении текущей стоимости сырья российская валюта может начать неделю ближе к отметке в 73,37 и продолжить укрепление вплоть до уровня 72,72 против доллара», — сказал эксперт.

Пичугин отметил и изменения в глобальных настроениях трейдеров. По его словам, снижение цен на золото и рост доходности по десятилетним облигациям США свидетельствуют о том, что период опасений за будущее подходит к концу.

«При этом всем известно, что сами по себе облигации — очень консервативный инструмент. Возвращение инвесторов в них говорит о вере в продолжительный период восстановления экономики», — добавил эксперт.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о перспективах курса рубля.

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