Эксперт прокомментировал ситуацию на рынке нефти

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Аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов прокомментировал ситуацию на рынке нефти.
Эксперт прокомментировал ситуацию на рынке нефти
  • Reuters

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что рост стоимости связан с решением стран ОПЕК+ продлить ограничение на добычу на апрель.

«Это была большая неожиданность для рынка, ожидавшего смягчения условий и увеличения добычи. Инвесторы стали опасаться дефицита топлива, который может образоваться при высоком спросе на энергоносители», — пояснил Бадьянов.

Как отметил эксперт, планируется, что к концу года спрос вырастет на 5,5 млн баррелей в сутки, до докризисных 96 млн баррелей, поскольку энергоносители нужны для сезонных полевых работ, восстановления авиасообщения, запуска предприятий.

Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent поднялась выше отметки $68 за баррель.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.

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