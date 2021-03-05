Эксперт оценил перспективы курса рубля

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев оценил перспективы курса рубля.

«Наш прогноз на весну по доллару — 71—75 рублей, по евро — 87— 91 рубль. Умеренное укрепление рубля вдохновит россиян, которые в этом году соберутся на отдых за границу на фоне снятия ограничений, связанных с пандемией», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, подъём цен на нефть — позитивный фактор для всех ключевых сырьевых валют, в том числе для рубля, норвежской кроны и канадского доллара.

Как считает Разуваев, в пользу российской валюты будут и преддивидендные покупки российских акций со стороны международных инвестиционных фондов на Московской бирже.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о перспективах курса рубля.