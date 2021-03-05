В Греции заявили о падении ВВП страны в 2020 году на 8,2%

Статистическое управление Греции Elstat дало предварительную оценку падению ВВП страны в 2020 году. По мнению ведомства, валовый внутренний продукт Греции в прошлом году снизился в натуральном выражении на 8,2%.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление управления.

«Эта оценка была рассчитана на основе суммы соответствующих результатов кварталов 2020 года (без сезонной корректировки). Согласно этой оценке, ВВП в 2020 году в натуральном выражении составил €168,5 млрд по сравнению со €183,6 млрд в 2019 году, показав снижение на 8,2%», — отмечает ведомство.

Вместе с этим Elstat добавило, что ВВП в текущих ценах в прошлом году составил €165,8 млрд по сравнению с €183,4 млрд в 2019 году.

Отмечается, что вторую оценку ВВП 2020 года планируется объявить 15 октября.

Ранее сообщалось, что ВВП Италии рухнул на 8,9% в 2020 году.