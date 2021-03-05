В ВШЭ оценили состояние российской экономики на фоне кризиса

Впервые за постсоветский период в рецессия в России оказалась мягче, чем в мире в целом, отметили авторы бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе» от «Центра развития» Высшей школы экономики (ВШЭ).

«Особенно примечателен такой результат на фоне сильнейшей с середины XX века рецессии в мировой экономике: впервые за весь постсоветский период Россия пережила более мягкую рецессию, чем мир в целом», — говорится в тексте бюллетеня.

Также подчёркивается роль антикризисных мер государства, которые привели к сильному смягчению падения экономики России.

«В частности, к уникальному коронавирусному кризису помогли подготовиться действие бюджетного правила и проведение политики таргетирования инфляции», — добавили авторы.

Ранее специалисты Международного валютного фонда (МВФ) подготовили доклад, в котором оценили устойчивость экономики России к пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.