Производство тепличных овощей в Подмосковье выросло на треть с начала года

Короткая ссылка
Производство тепличных овощей в Московской области выросло на треть с начала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
Производство тепличных овощей в Подмосковье выросло на треть с начала года
  • © Cajo, Viola
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Минсельхозпрода.

«По оперативным данным, по состоянию на 3 марта в теплицах региона выращено более 21,5 тыс. тонн овощей», — рассказал и. о. главы ведомства Сергей Воскресенский.

Урожай тепличных огурцов превысил 14 тыс. тонн, томатов — более 7 тыс. тонн.

По производству овощей в зимних теплицах Подмосковье занимает второе место в Центральном федеральном округе и третье в стране.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о поддержке мукомольной и хлебопекарной отраслей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить