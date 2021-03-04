Производство тепличных овощей в Подмосковье выросло на треть с начала года

Производство тепличных овощей в Московской области выросло на треть с начала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Минсельхозпрода.

«По оперативным данным, по состоянию на 3 марта в теплицах региона выращено более 21,5 тыс. тонн овощей», — рассказал и. о. главы ведомства Сергей Воскресенский.

Урожай тепличных огурцов превысил 14 тыс. тонн, томатов — более 7 тыс. тонн.

По производству овощей в зимних теплицах Подмосковье занимает второе место в Центральном федеральном округе и третье в стране.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о поддержке мукомольной и хлебопекарной отраслей.