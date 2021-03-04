Около 700 предприятий МСБ в Подмосковье получили финансовую помощь в 2020 году

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Около 700 предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) в Московской области получили финансовую помощь от региона в 2020 году.
Около 700 предприятий МСБ в Подмосковье получили финансовую помощь в 2020 году
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на областной Мининвест.

В регионе действовало более 60 различных программ поддержки предпринимателей.

В частности, 167 представителей бизнеса воспользовались субсидией на модернизацию оборудования на 692 млн рублей. Ещё 100 млн рублей выделили на субсидии для 94 социальных предпринимателей, более 100 млн — на компенсацию затрат на лизинг оборудования и спецтехники для 43 предпринимателей.

По состоянию на конец 2020 года в регионе зарегистрировано около 350 тыс. МСП.

Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.

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