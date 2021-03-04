«Академик Черский» направился в район Калининграда для испытаний

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» направилось в район Калининграда для проведения испытаний, а затем присоединится к укладке труб «Северного потока — 2» в водах Дании.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«Трубоукладочное судно «Академик Черский» вышло из порта Висмар и направилось в район Калининграда для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «после их завершения судно приступит к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании».

Также сообщается, что Nord Stream 2 AG «направило необходимое уведомление в Морское управление Дании (DMA), все работы будут проводиться в соответствии с полученными разрешениями».

Ранее в компании Uniper оценили ход строительства газопровода «Северный поток — 2».