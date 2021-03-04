Эксперты оценили эффективность «цифрового налога»

Эксперты заявили, что введение «цифрового налога», который подразумевает сбор с доходов глобальных IT-компаний от рекламы и продаж контента российской аудитории, может принести в бюджет России до 50—60 млрд рублей.

Об этом в беседе с «Известиями» заявили экономисты ведущих российских вузов и аналитических институтов.

Как отметил эксперт НИУ ВШЭ Владимир Саськов, введение такого налога ― это действия по защите бюджетных интересов. Он подчеркнул, что в качестве потенциальных плательщиков следует рассматривать не только глобальные IT-компании, но и относительно небольших представителей цифрового бизнеса.

По словам профессора Российской экономической школы Сергея Измалкова, если ввести 3% налог на онлайн-рекламу, можно заработать около девять млрд рублей в год.

В свою очередь замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов отметил, что в России «цифровой налог» появится максимум в течение двух-трёх лет. По его мнению, если налоговой базой станет валовый доход, а предложенные ставки будут сопоставимы, то дополнительные ежегодные бюджетные поступления в перспективе могут составить около пять–шесть млрд рулей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости изменения подхода к работе с крупными IT-компаниями в России.