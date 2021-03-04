Эксперты оценили эффективность «цифрового налога»

Короткая ссылка
Эксперты заявили, что введение «цифрового налога», который подразумевает сбор с доходов глобальных IT-компаний от рекламы и продаж контента российской аудитории, может принести в бюджет России до 50—60 млрд рублей.
Эксперты оценили эффективность «цифрового налога»
  • РИА Новости

Об этом в беседе с «Известиями» заявили экономисты ведущих российских вузов и аналитических институтов.

Как отметил эксперт НИУ ВШЭ Владимир Саськов, введение такого налога ― это действия по защите бюджетных интересов. Он подчеркнул, что в качестве потенциальных плательщиков следует рассматривать не только глобальные IT-компании, но и относительно небольших представителей цифрового бизнеса.

По словам профессора Российской экономической школы Сергея Измалкова, если ввести 3% налог на онлайн-рекламу, можно заработать около девять млрд рублей в год.

В свою очередь замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов отметил, что в России «цифровой налог» появится максимум в течение двух-трёх лет. По его мнению, если налоговой базой станет валовый доход, а предложенные ставки будут сопоставимы, то дополнительные ежегодные бюджетные поступления в перспективе могут составить около пять–шесть млрд рулей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости изменения подхода к работе с крупными IT-компаниями в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить