Путин планирует принять участие в ПМЭФ-2021

Президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится 2—5 июня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, мы рассчитываем, что президент примет участие. Пока модальность его участия — в пленарной сессии, в других мероприятиях — мы не можем сформулировать, потому что, вы сами понимаете, эпидемиологическая обстановка весьма подвижна. Будем надеяться на лучшее, но в то же время не будем сейчас исключать никакого формата», — цитирует его РИА Новости.

Так или иначе, отметил он, представить ПМЭФ без участия главы государства невозможно.

«Это президентский форум, поэтому участие Путина будет», — повторил Песков.

Ранее фонд «Росконгресс» сообщил, что Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдёт 2—5 июня.

Организаторы планируют принять все меры по предупреждению распространения коронавируса в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и ВОЗ.