Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 4 марта

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в четверг, 4 марта.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 0,75%, составив $61,74 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае увеличились на 0,86% — до $64,62 за баррель.

Ранее стало известно, что Министерство энергетики России обсуждает с Ираком расширение списка российских нефтегазовых компаний, которые работают в ближневосточной стране.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.