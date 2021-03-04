Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 4 марта

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Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в четверг, 4 марта.
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 4 марта
  • © Reuters

Апрельские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 0,75%, составив $61,74 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае увеличились на 0,86% — до $64,62 за баррель.

Ранее стало известно, что Министерство энергетики России обсуждает с Ираком расширение списка российских нефтегазовых компаний, которые работают в ближневосточной стране.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.

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