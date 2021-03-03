В Ленобласти рассказали о грантах для начинающих фермеров
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- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
Средства на реализацию своих проектов в 2021 году получат семь предпринимателей, победивших в конкурсе.
По условиям конкурса, участник не обязательно должен быть действующим фермером — главное иметь желание заниматься сельским хозяйством в регионе, собрать необходимые документы и защитить перед комиссией свой бизнес-проект.
Каждый победитель может получить на реализацию своей идеи до 6 млн рублей.
Всего на субсидии для фермеров из регионального бюджета выделено 26,8 млн рублей.
Заявки на конкурс принимаются до 31 марта в Комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о поддержке мукомольной и хлебопекарной отраслей.