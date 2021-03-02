Бизнес-омбудсмен рассказала о мерах поддержки предпринимателей в Москве

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева рассказала о мерах поддержки предпринимателей.

«Это просто — зайти на наш сайт business-ombudsman.mos.ru. Либо просто «уполномоченный по защите прав предпринимателей» — будет в первых строчках. И там самое главное, если это просто какой-то вопрос, нужно зайти на сайт, раздел «Общественная приёмная», — отметила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, в городе 20 общественных приёмных.

Как отметила Минеева, оказывается безвозмездная юридическая помощь.

«Также, если сложный кейс, если надо судиться, вы хотите, чтобы омбудсмен пошёл третьей стороной в суд, мы можем в первой инстанции выступать, на проверки ходить третьей стороной», — уточнила она.

Омбудсмен добавила, что у них хорошая экспертиза.

Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.