Оборот предприятий розничной торговли на Кубани вырос на 9%

Оборот предприятий розничной торговли в Краснодарском крае вырос на 9%.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

В январе 2021 года объём розничной торговли в регионе достиг 129,5 млрд рублей.

Продажи продовольственных товаров выросли на 3,7%, непродовольственных — на 13,8%. Основную часть оборота составили организации и ИП, торгующие в стационарной торговой сети.

Оборот общественного питания составил 5,8 млрд рублей, объём бытовых услуг населению — 6,1 млрд рублей. Оба показателя выросли по сравнению с 2020 годом на 3,3%.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о поддержке мукомольной и хлебопекарной отраслей в 2021 году.