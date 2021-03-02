В Москве оценили среднесуточный оборот фитнес-центров

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Среднесуточный оборот фитнес-центров в Москве составил 29,3 млн рублей с 1 по 23 февраля, превысив докризисный уровень на 3,3%.
В Москве оценили среднесуточный оборот фитнес-центров
  • Pixabay

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«Учитывая традиционный спрос на тренировки в преддверии летнего периода, следует ожидать дальнейшего роста оборотов», — отметили в пресс-службе.

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в результате стабилизации эпидемиологической обстановки в столице и постепенной отмены ограничений, связанных с пандемией, горожане снова активно записываются в спортзалы, покупают спорттовары, посещают бани, солярии.

«Практически восстановился к докризисному уровню спрос москвичей на посещение спортивных клубов, секций, спортивных состязаний и других спортивных учреждений. За период с 1 февраля по 23 февраля среднесуточный оборот спортивных учреждений города достиг 111,1 млн рублей, что составляет 98% к аналогичному периоду предыдущего года», — сказал Ефимов.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина в беседе с НСН прокомментировала ситуацию в отрасли.

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