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В Национальном фитнес-сообществе прокомментировали ситуацию в отрасли

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Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина прокомментировала ситуацию в отрасли.
В Национальном фитнес-сообществе прокомментировали ситуацию в отрасли
  • Pixabay

«Россияне возвращаются в фитнес-клубы. Продажи клубных карт выросли. Если в августе годовое снижение продаж составляло 40%, то в декабре оно сократилось до 20%», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, прогноз по январю 2021 года — падение 10—15%, а выход на восстановление ожидается в сезон.

Ранее адвокат, управляющий партнёр юридической компании «Закон и налоги» Алексей Гатин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал законопроект о налоговом вычете на фитнес для россиян.

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