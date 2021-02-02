В Национальном фитнес-сообществе прокомментировали ситуацию в отрасли

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина прокомментировала ситуацию в отрасли.

«Россияне возвращаются в фитнес-клубы. Продажи клубных карт выросли. Если в августе годовое снижение продаж составляло 40%, то в декабре оно сократилось до 20%», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, прогноз по январю 2021 года — падение 10—15%, а выход на восстановление ожидается в сезон.

Ранее адвокат, управляющий партнёр юридической компании «Закон и налоги» Алексей Гатин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал законопроект о налоговом вычете на фитнес для россиян.