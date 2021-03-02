В Москве рассказали о поддержке технологического бизнеса

В Москве объём финансовой поддержки технологического бизнеса за год вырос в девять раз.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В 2020 году город значительно увеличил объём финансовой поддержки бизнеса: появилось шесть новых субсидий, была запущена программа льготного кредитования», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, общий размер выплат, одобренных технологическим компаниям за 2020 год, составил почти 1,2 млрд рублей.

Как отметила Сергунина, благодаря поддержке города предприятия могут компенсировать часть расходов на покупку или лизинг оборудования, выплату процентов по кредитам на развитие деятельности, а также часть трат на онлайн-продвижение товаров и услуг, экспорт, обучение сотрудников, выставочную и другую деятельность.

Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.