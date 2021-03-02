Путин потребовал обеспечить уверенное развитие угледобывающих регионов

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития угольной промышленности потребовал обеспечить уверенное развитие угледобывающих регионов даже в случае снижения мирового спроса на уголь и ухудшения глобальной конъюнктуры.

Он отметил, что существуют различные прогнозы долгосрочного развития мирового угольного рынка, в том числе есть риск существенного сжатия рынка из-за технологических изменений в мировом топливно-энергетическом комплексе и активного использования альтернативных видов топлива.

«В любом случае нужно тщательно прорабатывать все возможные сценарии, чтобы гарантировать уверенное развитие наших угледобывающих регионов даже при снижении мирового спроса на уголь, при ухудшении глобальной конъюнктуры», — подчеркнул Путин.

Глава государства призвал строить планы по развитию угольной отрасли на более длительную перспективу с учётом стратегических вызовов и долгосрочных перспектив рынка.

В июне российский премьер Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал перспективы вывоза угля по Северному морскому пути.