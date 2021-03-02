Эксперт дал прогноз курсов доллара и евро на март

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Управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артём Лютик дал прогноз курсов доллара и евро на март.
Эксперт дал прогноз курсов доллара и евро на март
  • Reuters

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что курс доллара может остаться в пределах 73—76 рублей, евро — 89—91 рубля.

«Котировки нефти наверняка останутся на стабильно высоких уровнях — $63—65 за баррель, несмотря на то что на этой неделе ОПЕК+ примет решение об увеличении квот на добычу сырья на 500 тыс. баррелей в сутки с 1 апреля 2021 года», — отметил эксперт.

По его словам, снижается санкционная риторика и рубль практически перестал реагировать на какие-либо заявления со стороны западных партнёров.

Как считает Лютик, оказать давление на отечественную валюту может снижение интереса инвесторов к рисковым активам, если колебания на мировых рынках капитала продолжатся.

«Но, вероятнее всего, рынки, пережив коррекцию, вновь пойдут в рост на фоне восстановления глобальной экономики, поэтому и курс рубля будет оставаться стабильным», — добавил он.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о перспективах курса рубля.

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