Эксперт оценил слова главы «Нафтогаза» о «Северном потоке — 2»

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Ангелина Шурпина
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT заявление главы компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о том, что Украина подготовилась к запуску трубопровода «Северный поток — 2».
Эксперт оценил слова главы «Нафтогаза» о «Северном потоке — 2»
  • Reuters

«Проблема «Северного потока — 2» для Украины заключается в двух вещах: во-первых, это доходы просто банально за то, что там лежит труба. Её построили в советское время, Украина получает за это деньги, особо не вкладываясь в модернизацию… Постепенно труба всё равно теряет свою надёжность, поэтому они теряют деньги, но их потеря не произойдёт с запуском «Северного потока — 2». Дело в том, что в конце 2019 года был подписан пятилетний контракт на транзит газа через Украину с наличием условия «качай или плати»… Поэтому запуск «Северного потока — 2» ещё четыре года не приведёт к уменьшению доходов», — пояснил Юшков. 

Он отметил, что второй проблемный момент заключается в газоснабжении самой Украины.

«Потому что сейчас весь газ, который импортирует Украина, российский… Газ поступает с востока, то есть из России на Украину, там украинцы его и потребляют, а по документам проходит взаимозачёт, как будто этот газ украинские компании покупают у европейских трейдеров, а европейские трейдеры — у «Газпрома»… Поэтому, когда останавливается транзит, соответственно, схемы виртуального реверса будут невозможны и нужно будет действительно физически качать газ из Европы на Украину. Это более затратный вариант», — объяснил специалист. 

При этом Юшков подчеркнул, что Россия всегда предлагала сотрудничать, но Украина отказывалась.

«Поэтому здесь больше эмоций, и пенять надо на себя», — пояснил аналитик.

Также, по словам эксперта, данное заявление предназначено для внутреннего потребления с целью успокоить самих украинцев. 

Ранее Коболев заявил о готовности Украины к запуску «Северного потока — 2».

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