Власти Удмуртии рассказали о ситуации с самозанятыми

Короткая ссылка
Власти Удмуртии прокомментировали ситуацию с самозанятыми.
Власти Удмуртии рассказали о ситуации с самозанятыми
  • Pixabay

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на главу региона Александра Бречалова.

Как отметил Бречалов, в республике в качестве самозанятых зарегистрировались 12 289 человек. В среднем за неделю данный статус получают более 300 жителей.

Больше всего самозанятых в Ижевске — 6169.

Уточняется, что предприниматели имеют доступ к услугам центров «Мой бизнес».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о работе с обращениями предпринимателей в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить