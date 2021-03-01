Власти Удмуртии рассказали о ситуации с самозанятыми
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на главу региона Александра Бречалова.
Как отметил Бречалов, в республике в качестве самозанятых зарегистрировались 12 289 человек. В среднем за неделю данный статус получают более 300 жителей.
Больше всего самозанятых в Ижевске — 6169.
Уточняется, что предприниматели имеют доступ к услугам центров «Мой бизнес».
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о работе с обращениями предпринимателей в 2020 году.