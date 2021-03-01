Власти Удмуртии рассказали о ситуации с самозанятыми

Власти Удмуртии прокомментировали ситуацию с самозанятыми.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на главу региона Александра Бречалова.

Как отметил Бречалов, в республике в качестве самозанятых зарегистрировались 12 289 человек. В среднем за неделю данный статус получают более 300 жителей.

Больше всего самозанятых в Ижевске — 6169.

Уточняется, что предприниматели имеют доступ к услугам центров «Мой бизнес».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о работе с обращениями предпринимателей в 2020 году.