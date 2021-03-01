Экономист рассказал об инвестировании в паевые фонды

Экономист Евгений Коган рассказал, как инвестировать в паевые фонды.

В беседе с Nation News он заявил, что это вполне разумный инструмент именно для неквалифицированных инвесторов.

Вместе с тем он отметил, что в составе площадок есть много неликвидных и довольно токсичных активов.

«Вот это проблема, потому что неквалифицированный инвестор с трудом может изучить, что именно находится в составе паевых фондов. Но если это фонды, инвестирующие в государственные облигации, облигации крупных корпоратов, в «голубые фишки» или ликвидные активы, то здесь никакой проблемы нет», — уточнил он.

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