Экономист рассказал об инвестировании в паевые фонды

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Экономист Евгений Коган рассказал, как инвестировать в паевые фонды.
Экономист рассказал об инвестировании в паевые фонды
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

В беседе с Nation News он заявил, что это вполне разумный инструмент именно для неквалифицированных инвесторов.

Вместе с тем он отметил, что в составе площадок есть много неликвидных и довольно токсичных активов.

«Вот это проблема, потому что неквалифицированный инвестор с трудом может изучить, что именно находится в составе паевых фондов. Но если это фонды, инвестирующие в государственные облигации, облигации крупных корпоратов, в «голубые фишки» или ликвидные активы, то здесь никакой проблемы нет», — уточнил он.

Ранее главный аналитик ПСБ Богдан Зварич в беседе с НСН рассказал об альтернативных источниках пассивного дохода.

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