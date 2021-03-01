Экономист рассказал об инвестировании в паевые фонды
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В беседе с Nation News он заявил, что это вполне разумный инструмент именно для неквалифицированных инвесторов.
Вместе с тем он отметил, что в составе площадок есть много неликвидных и довольно токсичных активов.
«Вот это проблема, потому что неквалифицированный инвестор с трудом может изучить, что именно находится в составе паевых фондов. Но если это фонды, инвестирующие в государственные облигации, облигации крупных корпоратов, в «голубые фишки» или ликвидные активы, то здесь никакой проблемы нет», — уточнил он.
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