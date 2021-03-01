На Ставрополье оценили оборот предприятий пищевой промышленности

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В Ставропольском крае оценили оборот предприятий пищевой промышленности.
На Ставрополье оценили оборот предприятий пищевой промышленности
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Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как рассказали в комитете пищевой и перерабатывающей промышленности, в 2020 году оборот предприятий вырос на 11,8% и достиг 94 млрд рублей.

Наибольший рост показали следующие отрасли: производство молока в регионе увеличилось на 17,5%, растительного масла — на 9,2%, производство круп — на 4,7%.

Также местные предприятия стали выпускать больше сыра (+11,4%), мясных полуфабрикатов (+7,1%), безалкогольных напитков (+16,3%) и минеральной воды (+10,6%).

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии план по промышленному экспорту перевыполнили на 80%.

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