В Масложировом союзе России прокомментировали ситуацию с оливковым маслом

Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев прокомментировал ситуацию с оливковым маслом.

«Основной объём потребления в Российской Федерации, даже традиционный — это подсолнечное масло. Оливковое масло отечественные предприятия не производят», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, продукт импортируют из стран ЕС, при этом доля импорта не превышает 20 тыс. тонн, то есть это «мизерная составляющая премиального сегмента».

Со своей стороны, исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова в беседе с газетой «Известия» отметила, что, как и с любым товаром, есть сезонный рост и снижение цены.

«К концу сезона в августе-сентябре цена на масло будет падать, потому что в перспективе новый урожай, а старое масло нужно реализовывать», — заявила она.

Как напомнила Нестерова, производство оливкового масла ведётся в странах ЕС и Ближнего Востока и Россия не может влиять на цену, так как это импортный товар.

Ранее сообщалось, что поставщики оливкового масла направили российским торговым сетям уведомления о повышении цен на свою продукцию в пределах 15%.