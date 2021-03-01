Аналитик дал прогноз курса рубля на март

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Аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов дал прогноз курса рубля на март.
Аналитик дал прогноз курса рубля на март
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что отечественная валюта будет торговаться в диапазоне 73,4—75,8 в паре с долларом и около 89,1—92,3 в паре с евро.

«После того как нефтяные котировки вернулись к докризисным показателям, укрепилась и российская валюта. Сейчас нефть торгуется около $64—66 за баррель, такая же цена была в январе 2020 года после подписания промежуточного торгового соглашения США и Китая», — отметил эксперт.

Как считает Бадьянов, поддержку котировкам оказывает высокий спрос на энергоносители из-за холодной зимы и восстановления мировой экономики.

В свою очередь, доцент кафедры Национальной экономики ЭМИТ РАНХиГС при президенте России Владимир Трегубов выразил мнение, что в марте на курс рубля будут прежде всего влиять цены на нефть.

«Если мы увидим снижение цен на нефть, рубль также покажет ослабление к доллару и к евро», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и факты».

Трегубов также отметил вопрос антироссийских санкций. Кроме того, по словам эксперта, в конце марта наступает срок уплаты налогов отечественными компаниями, продажа ими валютных активов может оказать поддержку рублю.

«Наконец, успехи в борьбе с коронавирусом, развитие вакцинации населения, борьба с новыми штаммами также могут поддержать рубль, и он останется в текущем коридоре», — добавил Трегубов.

Ранее аналитик ГК «Финам» Андрей Маслов оценил динамику курса рубля.

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