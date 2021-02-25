Аналитик оценил динамику курса рубля

Аналитик ГК «Финам» Андрей Маслов оценил динамику курса рубля.

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что давление на отечественную валюту может оказать ситуация с регулированием рынка нефти.

«Так, Россия выступает за постепенное увеличение добычи «чёрного золота» при текущих довольно благоприятных ценах. Саудиты, в свою очередь, призывают участников ОПЕК+ быть осторожными в вопросе увеличения добычи», — сказал эксперт.

Важной составляющей в оценке рубля по-прежнему является геополитическая ситуация и ситуация с санкциями.

«С учётом всего вышесказанного мы ожидаем, что в ближайшие недели российская валюта будет колебаться в коридоре 72,50—75 рублей за доллар и 88,50—91 рубль за евро», — сказал Маслов.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о перспективах курса рубля.