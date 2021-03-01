Эксперт дал прогноз по инвестициям на 2021 год

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Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий дал прогноз по инвестициям на 2021 год.
Эксперт дал прогноз по инвестициям на 2021 год
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что основной поток средств будет приходить через коллективные продукты, как это происходит во всём мире. Классический вариант — паевые инвестиционные фонды или доверительное управление.

«Основное правило для снижения рисков — это диверсификация активов в портфеле. Также стоит чётко понимать: доходность и риск являются составными частями инвестиций», — сказал эксперт.

Как отметил Русецкий, инвестору нужно в первую очередь оценить свою толерантность к риску.

«Если просадка в 10% неприемлема для ваших сбережений, то лучше инвестировать в облигационные фонды или инструменты с защитой капитала», — добавил он.

Ранее главный аналитик ПСБ Богдан Зварич в беседе с НСН рассказал об альтернативных источниках пассивного дохода.

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