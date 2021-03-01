РБК: система МИР запретит переводы на иностранные электронные кошельки

Российская платёжная система МИР с 27 апреля вводит запрет на пополнение со своих карт иностранных электронных кошельков.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на технологический бюллетень, который «Мир» разослала банкам.

«В целях минимизации риска осуществления сомнительных переводов денежных средств... вводится запрет на проведение трансграничных операций пополнения электронных кошельков», — отмечается в тексте.

В Национальной системе платежных карт (НСПК) заявили, что такие действия направлены на снижение «высокорисковых операций с использованием национальных платёжных инструментов».

Ранее стало известно, что система МИР начнёт работать на устройствах Apple для безналичной оплаты через мобильные кошельки Apple.