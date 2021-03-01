РБК: система МИР запретит переводы на иностранные электронные кошельки

Короткая ссылка
Российская платёжная система МИР с 27 апреля вводит запрет на пополнение со своих карт иностранных электронных кошельков.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на технологический бюллетень, который «Мир» разослала банкам.

«В целях минимизации риска осуществления сомнительных переводов денежных средств... вводится запрет на проведение трансграничных операций пополнения электронных кошельков», — отмечается в тексте.

В Национальной системе платежных карт (НСПК) заявили, что такие действия направлены на снижение «высокорисковых операций с использованием национальных платёжных инструментов».

Ранее стало известно, что система МИР начнёт работать на устройствах Apple для безналичной оплаты через мобильные кошельки Apple.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить