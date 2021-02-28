РБК: карты МИР можно будет привязать к Apple Pay

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Российская платёжная система МИР начнёт работать на устройствах Apple для безналичной оплаты через мобильные кошельки Apple Pay, сообщает РБК со ссылкой на документы платёжной системы.
РБК: карты МИР можно будет привязать к Apple Pay
  • РИА Новости

Как утверждается в бюллетене платёжной системы, такую возможность банкам планируется предоставить 27 апреля.

«Эмитенты (банки, выпускающие карты. — RT) смогут предоставить держателям возможность токенизировать карты ПС МИР на устройствах Apple для совершения токенизированных операций с использованием сервиса Apple Pay», — говорится в материале.

Кроме того, каждый банк сам будет устанавливать для клиентов срок, когда они смогут привязать карты МИР к кошельку Apple.

В декабре 2020 года Центробанк предложил упростить для клиентов кредитных организаций процесс смены обслуживающего банка.

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