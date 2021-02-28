РБК: карты МИР можно будет привязать к Apple Pay
- РИА Новости
Как утверждается в бюллетене платёжной системы, такую возможность банкам планируется предоставить 27 апреля.
«Эмитенты (банки, выпускающие карты. — RT) смогут предоставить держателям возможность токенизировать карты ПС МИР на устройствах Apple для совершения токенизированных операций с использованием сервиса Apple Pay», — говорится в материале.
Кроме того, каждый банк сам будет устанавливать для клиентов срок, когда они смогут привязать карты МИР к кошельку Apple.
В декабре 2020 года Центробанк предложил упростить для клиентов кредитных организаций процесс смены обслуживающего банка.