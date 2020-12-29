Центробанк предложил упростить переход клиентов из банка в банк

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Центробанк хочет упростить для клиентов кредитных организаций процесс смены обслуживающего банка.
Центробанк предложил упростить переход клиентов из банка в банк
  • © Anton Belitsky/Global Look Press

Как пишет РБК, для этого регулятор планирует проработать механизм «универсального платёжного адреса», который будет обеспечивать зачисление средств получателю при изменении его банковских реквизитов.

Отмечается, что об этом говорится в проекте стратегии развития Национальной платёжной системы на 2021—2023 годы.

Ранее юрист Эдуард Бугров, управляющий партнёр инвестиционного холдинга, рассказал в беседе с ФАН, как вернуть деньги в случае ошибки при переводе.

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