Юрист сообщил, о чём нельзя говорить сотрудникам банка

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Советник, руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации «Ильяшев и партнёры» Дмитрий Константинов сообщил в беседе с агентством «Прайм», что нельзя ни при каких обстоятельствах говорить пин-коды от банковских карт, пароли от интернет-банка, а также коды подтверждения, присылаемые банками.

«На мой взгляд, лучше положить трубку и перезвонить в банк самостоятельно по проверенному номеру. В противном случае вы практически со 100% гарантией можете лишиться части средств (в лучшем случае) со своего дебетового счёта», — заявил он.

Константинов отметил, что «самое главное правило — быть бдительными».

«Банковская сфера и цифровые технологии — это то, что очень быстро развивается. Поэтому предугадать, каким образом вас будут пытаться обокрасть в следующий раз просто невозможно», — добавил он.

Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин и эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рассказали в беседе с RT, как распознать телефонных мошенников и противостоять их уловкам.

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