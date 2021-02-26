В ТПП рассказали об итогах работы за пять лет

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Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин рассказал об итогах работы организации за пять лет.
В ТПП рассказали об итогах работы за пять лет
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом сообщает ОТР.

Самым сложным Катырин назвал 2020 год. Палата организовала для предпринимателей горячую линию во время коронавирусных ограничений. На неё поступило более 120 тыс. вопросов. Также состоялось около тысячи онлайн-мероприятий.

Одним из главных результатов названа программа «2.0», которую предложила ТПП и приняло правительство. Благодаря ей компании могли получить кредиты на сохранение рабочих мест под 2% годовых.

«Все, кто его брал — почти все, 90%, — сохранили рабочие места. Это несколько миллионов рабочих мест», — отметил Катырин.

Он также заявил о внесённом в правительство предложении сохранить на 2021 год послабления для бизнеса, которые связаны с проверками надзорных органов.

Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.

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