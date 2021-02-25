Власти Подмосковья оценили ситуацию в сельскохозяйственной отрасли

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв оценил ситуацию в сельскохозяйственной отрасли.

«У нас работают все земли, что радует. Мы вовлекли в оборот, потому что нужны корма для животных. Мы растём по молоку. Конечно, всё, что связано с закрытыми грунтами, теплицы: у нас очень серьёзный прогресс. Мы, считайте, в тройке лидеров в стране по производству овощей сейчас», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, в регионе ведутся и проекты по фруктам, развиваются другие сельскохозяйственные отрасли.

«Мы активно стимулируем переработку сыра, как у фермеров малые хозяйства, так и крупные заводы. Мы в ближайшие три года выйдем, я думаю, на первое место по производству сыров», — сообщил губернатор.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Татарстан попал в топ-10 регионов по агрострахованию в 2020 году.