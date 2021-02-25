Власти Подмосковья оценили ситуацию в сельскохозяйственной отрасли

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв оценил ситуацию в сельскохозяйственной отрасли.
Власти Подмосковья оценили ситуацию в сельскохозяйственной отрасли
  • РИА Новости

«У нас работают все земли, что радует. Мы вовлекли в оборот, потому что нужны корма для животных. Мы растём по молоку. Конечно, всё, что связано с закрытыми грунтами, теплицы: у нас очень серьёзный прогресс. Мы, считайте, в тройке лидеров в стране по производству овощей сейчас», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, в регионе ведутся и проекты по фруктам, развиваются другие сельскохозяйственные отрасли.

«Мы активно стимулируем переработку сыра, как у фермеров малые хозяйства, так и крупные заводы. Мы в ближайшие три года выйдем, я думаю, на первое место по производству сыров», — сообщил губернатор.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Татарстан попал в топ-10 регионов по агрострахованию в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить