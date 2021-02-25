В Татарстане выдали три тысячи ипотечных кредитов в январе

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В Татарстане в январе 2021 года было выдано три тысячи ипотечных кредитов, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2020-го.
В Татарстане выдали три тысячи ипотечных кредитов в январе
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро.

В целом по России в январе банки выдали рекордное для этого месяца количество ипотечных кредитов — 86 тыс. (+11% по отношению к аналогичному периоду 2020 года).

В список лидеров по количеству выданных ссуд попали Москва (7,1 тыс.), Московская область (5,3 тыс.), Санкт-Петербург (4 тыс.), Башкирия и Свердловская область — по 3 тыс. Татарстан занимает шестое место.

Ранее директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков в беседе с НТВ прокомментировал ситуацию с кредитным портфелем россиян.

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