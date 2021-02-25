Правительство выделит 7,8 млрд рублей на поддержку бизнеса в 2021 году
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- РИА Новости
«В этом году на её реализацию выделим из резервного фонда правительства порядка 7 млрд 800 млн рублей», — приводит ТАСС слова Мишустина на заседании кабмина.
Он отметил, что запуск новой льготной кредитной программы одобрен российским лидером Владимиром Путиным.
«Потенциально такой помощью смогут воспользоваться около 75 тыс. предпринимателей», — добавил он.
Ранее замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова заявила, что 98% предпринимателей, которые взяли льготные кредиты, сохранили рабочие места.