Правительство выделит 7,8 млрд рублей на поддержку бизнеса в 2021 году

Российское правительство в 2021 году выделит из резервного фонда 7,8 млрд рублей на новую программу поддержки бизнеса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«В этом году на её реализацию выделим из резервного фонда правительства порядка 7 млрд 800 млн рублей», — приводит ТАСС слова Мишустина на заседании кабмина.

Он отметил, что запуск новой льготной кредитной программы одобрен российским лидером Владимиром Путиным.

«Потенциально такой помощью смогут воспользоваться около 75 тыс. предпринимателей», — добавил он.

Ранее замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова заявила, что 98% предпринимателей, которые взяли льготные кредиты, сохранили рабочие места.