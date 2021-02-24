Зеленский и Дуда обсудили противодействие «Северному потоку — 2»
- Reuters
«Лидеры скоординировали шаги по дальнейшему противодействию проекту «Северный поток — 2» и договорились максимально привлекать к этому международное сообщество», — говорится в сообщении.
Как отмечается, Дуда согласился с Зеленским, что «нужно приложить все усилия, чтобы не допустить строительства газопровода».
«Этот проект, по сути, — ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить», — заявил Зеленский, подчеркнув, что «дальнейшее ужесточение санкций против этого проекта — это гарантия энергетической безопасности Европы».
Ранее главы МИД Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба написали обращение к американскому президенту Джо Байдену с просьбой «использовать все средства» для того, чтобы помешать завершению проекта СП-2.