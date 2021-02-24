Кудрин прокомментировал рост госдолга России в 2020 году

Рост государственного долга России в 2020 году с 12,4% до 17,8% является обоснованным и некритичным, сообщил председатель Счётной палаты России Алексей Кудрин.

«Госдолг вырос с 12,4% до 17,8%. Такой рост считаю вполне обоснованным и некритичным. Для того в своё время и снижали госдолг, чтобы в моменты кризиса иметь возможность занимать. Хорошо, чтобы в последующие годы темпы роста госдолга были сопоставимы с ростом ВВП», — написал Кудрин в Facebook.

Ранее в российской Счётной палате сообщили, что государственный долг России за 2020 год вырос на 5,4 трлн рублей и составил 18,986 трлн рублей.

Отмечается, что в 2019 году этот показатель равнялся 13,567 трлн рублей.