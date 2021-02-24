Счётная палата сообщила о росте госдолга России на 5,4 трлн рублей

Государственный долг России за 2020 год вырос на 5,4 трлн рублей и составил 18,986 трлн рублей. Об этом сообщили в российской Счётной палате.

Отмечается, что в 2019 году этот показатель равнялся 13,567 трлн рублей.

«На 1 января 2021 года консолидированные бюджеты регионов были исполнены с дефицитом в объёме 676,5 млрд рублей», — говорится в сообщенит.

В Счётной палате заявили, что расходы консолидированных бюджетов регионов увеличились в прошлом году на 14,8% и составили 15,577 трлн рублей. Доходы субъектов России также выросли на 9,8% и составили 14,901 трлн рублей.

Ранее Вашингтонский Институт международных финансов сообщил о росте общего госдолга всех стран до $281 трлн из-за пандемии коронавируса.