Аналитики из США заявили об увеличении госдолга всех стран до $281 трлн

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Вашингтонский Институт международных финансов представил исследование, в котором говорится, что пандемия коронавируса привела к тому, что госдолг всех стран достиг отметки в $281 трлн.
Аналитики из США заявили об увеличении госдолга всех стран до $281 трлн
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование.

Отмечается, что общий суверенный государственный долг всех стран из-за COVID-19 за последний год увеличился на $24 трлн.

По оценкам экспертов, на разработанные властями разных стран программы государственной поддержки их экономики пришлось около $12 трлн госдолга, на международные компании — $5,4 трлн, банки — $3,9 трлн и домохозяйства — $2,6 трлн.

В ноябре 2020 года сообщалось, что мировой долг обновил исторический максимум и превысил $272 трлн. 

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