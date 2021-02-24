Эксперт прокомментировал идею создания электронного доллара
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- РИА Новости
«Идея создания электронного доллара более чем актуальна, а её реализация неизбежна. В американской Федеральной резервной системе, вероятно, понимают, насколько близок цифровой юань или другая валюта», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, любая из них в электронном виде может стать конкурентным преимуществом для страны, способной эффективно внедрить новую форму и децентрализованные технологии в централизованный денежный оборот.
Как считает Ордов, страны начинают новую борьбу за следующую денежную эпоху.
«Появление цифрового доллара не меняет ситуацию для российской валюты. Скорее всего, Центробанк будет следовать в фарватере появившихся новых форм, но в рамках закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте», — добавил эксперт.
Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с цифровыми валютами в мире.