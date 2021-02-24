В НБКИ прокомментировали ситуацию с кредитным портфелем россиян

Глава по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков прокомментировал ситуацию с кредитным портфелем россиян.

В беседе с НТВ он заявил, что общий кредитный портфель на данный момент составляет около 20 трлн рублей. Около половины — это ипотека, 10% — автокредиты, всё остальное — потребительские кредиты, кредитные карты и микрозаймы.

Как отметил Волков, общая цифра просрочки по кредитам в настоящее время немного превышает 10%.

«Токсичными» эксперт называет кредиты, где срок просрочки превышает 120 дней.

«Как правило, в банках принято так считать. Это действительно кредиты, которые в обычный график, скорее всего, не вернутся. Это будет уже судебное взыскание», — пояснил он.

По его словам, таких ссуд в России не более 1%.

Ранее «Реальное время» сообщало, что выдача потребительских кредитов в Татарстане сократилась на 28,4% с ноября 2019 года по ноябрь 2020-го — с 663,3 тыс. до 466,9 тыс. рублей.