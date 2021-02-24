Wintershall Dea заявила о завершении инвестиций в проект «Северный поток — 2»

Немецкая компания Wintershall Dea заявила, что больше не будет инвестировать в «Северный поток — 2».

Как пишет РИА Новости со ссылкой на отчёт компании, в общей сложности она вложила в строительство газопровода €730 млн.

«Участие группы в проекте «Северный поток — 2» ограничивается предоставлением займов наряду с ещё четырьмя европейскими энергетическими компаниями (Engie, OMV, Shell and Uniper)... Дальнейшие выплаты не планируются», — говорится в отчёте.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США в случае необходимости без колебаний примут дополнительные меры против участников проекта «Северный поток — 2».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала действия США в ситуации с «Северным потоком — 2».