Госдеп: США при необходимости без колебаний примут меры против «Северного потока — 2»

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Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США в случае необходимости без колебаний примут дополнительные меры против участников проекта «Северный поток — 2».
Госдеп: США при необходимости без колебаний примут меры против «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Мы продолжим наблюдать, оценивать, если будут основания для дополнительных ответных политических мер, мы без колебаний примем их», — приводит ТАСС слова Прайса.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала действия США в ситуации с «Северным потоком — 2».

По её мнению, «Госдепартамент признался в том, что США подрывают базовые принципы свободной торговли и конкуренции, подчиняя законы рынка собственным геополитическим интересам, действуя вопреки воле суверенных стран и против интересов граждан независимых государств».

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