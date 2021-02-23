Госдеп: США при необходимости без колебаний примут меры против «Северного потока — 2»

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США в случае необходимости без колебаний примут дополнительные меры против участников проекта «Северный поток — 2».

«Мы продолжим наблюдать, оценивать, если будут основания для дополнительных ответных политических мер, мы без колебаний примем их», — приводит ТАСС слова Прайса.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала действия США в ситуации с «Северным потоком — 2».

По её мнению, «Госдепартамент признался в том, что США подрывают базовые принципы свободной торговли и конкуренции, подчиняя законы рынка собственным геополитическим интересам, действуя вопреки воле суверенных стран и против интересов граждан независимых государств».