Эксперт оценил ситуацию на рынке криптовалют
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«В основном вся криптовалюта держится на том, что кто-то продаёт, а кто-то покупает. Кто-то меняет на обычную и обратно покупает криптовалюту на обычную валюту. Исключительно на операциях на финансовом рынке держится криптовалюта», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, операции, которые совершаются в криптовалюте, являются анонимными и вместе с тем надёжными, что гарантирует технология блокчейна.
Как отметил Колганов, это привлекает людей к криптовалюте.
«Но её основная привлекательность в том, что спекулятивные операции с этим активом позволяют иногда заработать очень большие деньги. Или проиграть очень большие деньги», — добавил Колганов.
Ранее президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в беседе с НСН прокомментировал рост курса биткоина.