Эксперт оценил ситуацию на рынке криптовалют

Доктор экономических наук, заведующий лабораторией экономического факультета МГУ им. Ломоносова Андрей Колганов оценил ситуацию на рынке криптовалют.

«В основном вся криптовалюта держится на том, что кто-то продаёт, а кто-то покупает. Кто-то меняет на обычную и обратно покупает криптовалюту на обычную валюту. Исключительно на операциях на финансовом рынке держится криптовалюта», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, операции, которые совершаются в криптовалюте, являются анонимными и вместе с тем надёжными, что гарантирует технология блокчейна.

Как отметил Колганов, это привлекает людей к криптовалюте.

«Но её основная привлекательность в том, что спекулятивные операции с этим активом позволяют иногда заработать очень большие деньги. Или проиграть очень большие деньги», — добавил Колганов.

Ранее президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в беседе с НСН прокомментировал рост курса биткоина.