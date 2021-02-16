Эксперт прокомментировал рост курса биткоина

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Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин прокомментировал рост курса биткоина.
Эксперт прокомментировал рост курса биткоина
  • Reuters

«Предложение ограничено, а спрос растёт. Количество денег на рынке увеличивается, поскольку люди видят перспективу в использовании цифровых валют. Теперь это навсегда», — заявил он в беседе с НСН.

По его мнению, биткоин продолжит рост.

«Обвала не будет. Будет коррекция, она может достигнуть существенных величин, 20—30% от курса. Но она не будет носить длительный характер», — прогнозирует Припачкин.

Он выразил мнение, что в настоящее время рынок биткоина больше инвестиционный, чем спекулятивный.

Ранее специалист по производным финансовым инструментам, экономист Вячеслав Зайченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курса биткоина.

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