Эксперт прокомментировал рост курса биткоина

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин прокомментировал рост курса биткоина.

«Предложение ограничено, а спрос растёт. Количество денег на рынке увеличивается, поскольку люди видят перспективу в использовании цифровых валют. Теперь это навсегда», — заявил он в беседе с НСН.

По его мнению, биткоин продолжит рост.

«Обвала не будет. Будет коррекция, она может достигнуть существенных величин, 20—30% от курса. Но она не будет носить длительный характер», — прогнозирует Припачкин.

Он выразил мнение, что в настоящее время рынок биткоина больше инвестиционный, чем спекулятивный.

Ранее специалист по производным финансовым инструментам, экономист Вячеслав Зайченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курса биткоина.