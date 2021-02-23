Спрос на газ в Польше зимой вырос на 14%

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Морозная зима стала причиной увеличения спроса на природный газ в Польше на 14%, сообщила пресс-служба польской нефтегазовой компании PGNiG.
Спрос на газ в Польше зимой вырос на 14%
  • Reuters

«Анализ данных оператора магистральных газопроводов Gaz-System указывает на рост внутреннего спроса на высокометановый газ в январе 2021 года по сравнению с предыдущими годами — на 14% (3,1 ТВт·ч) по сравнению с 2020 годом», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Как отметили в компании, исходя из текущего потребления газа, ожидается сохранение тенденции роста в годовом исчислении и в феврале 2021-го.

Ранее главы МИД Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба написали обращение к американскому президенту Джо Байдену с просьбой «использовать все средства» для того, чтобы помешать завершению проекта «Северный поток — 2». 

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