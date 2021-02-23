Эксперт дал прогноз по курсу рубля

Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв дал прогноз по курсу рубля.

«Довольно мощная волна ослабления доллара на мировых рынках вполне могла бы утащить и в России доллар на глубину хотя бы 72,5 рубля. К этому рубль вполне — и довольно охотно — мог бы вернуться уже 24—25 февраля. Тем более что на ближайшие дни придётся и пик налоговых выплат для компаний-экспортёров», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, пока экспортёры, различные фонды и банки в России заняли выжидательную позицию.

Как отметил Пушкарёв, возможно, многие инвесторы предпочитают лишний раз убедиться в том, что и за 22—23 февраля существенных корректировок по доллару на мировом валютном рынке не произойдёт.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о перспективах курса рубля.