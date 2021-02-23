Эксперт дал прогноз по курсу рубля

Короткая ссылка
Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв дал прогноз по курсу рубля.
Эксперт дал прогноз по курсу рубля
  • Reuters

«Довольно мощная волна ослабления доллара на мировых рынках вполне могла бы утащить и в России доллар на глубину хотя бы 72,5 рубля. К этому рубль вполне — и довольно охотно — мог бы вернуться уже 24—25 февраля. Тем более что на ближайшие дни придётся и пик налоговых выплат для компаний-экспортёров», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, пока экспортёры, различные фонды и банки в России заняли выжидательную позицию.

Как отметил Пушкарёв, возможно, многие инвесторы предпочитают лишний раз убедиться в том, что и за 22—23 февраля существенных корректировок по доллару на мировом валютном рынке не произойдёт.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о перспективах курса рубля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить